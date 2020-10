Radni z Komisji Zdrowia lubuskiego sejmiku przygotowali stanowisko w sprawie podjęcia działań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne regionu. Skierowali je do wojewody lubuskiego. Domagają się w nim pomocy dla szpitali, które bezpośrednio zajmują się leczeniem pacjentów z koronawirusem. Na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej została zwołana w tej sprawie nadzwyczajna sesja sejmiku.

W stanowisku Komisji Zdrowia pojawił się m.in. postulat, by wygospodarować dodatkowe miejsca dla pacjentów z COVID-19. Miałyby się znaleźć w budynkach, które powstają przy szpitalach w Gorzowie i Zielonej Górze.

Komisja Zdrowia wskazała również, że konieczne jest przyspieszenie procedur związanych z wyposażeniem szpitali, ponieważ sprzętu potrzeba natychmiast.

Mamy w tej chwili budowane dwa duże obiekty w Zielonej Górze i Gorzowie, gdzie można stworzyć szpitale zakaźne. Żeby można je było wyposażyć, trzeba to zrobić szybko. Ustawa przewidywała zakupy bez prawa zamówień publicznych, czyli zakupy natychmiastowe. Kierujemy te oczekiwania do rządu, do wojewody, który jest reprezentantem rządu. Oczekujemy od niego, żeby był na tyle skuteczny, by przekonał rząd do przywrócenia tych reguł.