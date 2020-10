Były spotkania robocze, dziś podpisanie umowy. Tak jak już informowaliśmy, w Zielonej Górze powstanie szpital tymczasowy przy powstającym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

W porównaniu do poprzednich założeń nastąpiło kilka zmian na plus. – Chcemy być jak najlepiej przygotowani do walki z pandemią koronawirusa – mówiła Radiu Index marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak w programie „Region Południe”:

Ostatecznie szpital tymczasowy będzie miał 170 łóżek, a nie 150. Miejsc respiratorowych będzie nie 13, a 25 Ustaliliśmy tez warunki płatności. 6 milionów złotych gwarantuje wojewoda na zakończenie inwestycji. Będzie przyspieszenie, a firma Mostostal jako realny termin zakończenia inwestycji podaje termin 7 grudnia.

Jak dodaje pani marszałek prace będą wykonywane w iście ekspresowym tempie:

Gwarantuje to prace na trzy zmiany. Będziemy pracować dzień i noc. Ustaliliśmy, że za hospitalizację zapłaci NZF, a za koszty eksploatacji płaci wojewoda. Umowa będzie podpisana z zarządem szpitala bez pośrednictwa Urzędu Marszałkowskiego.

Cała inwestycja pochłonie kwotę prawie 40 milionów złotych.