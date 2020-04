Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „#Wdzięczni Medykom”. Zbiera pieniądze na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony dla szpitali, które badają i leczą pacjentów zakażonych koronawirusem. W województwie lubuskim do wsparcia wytypowano cztery placówki.

Pomoc otrzyma Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie, filia 105. Szpitala Wojskowego w Żaganiu i szpital w Torzymiu.