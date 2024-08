W związku z nowelizację Karty Nauczyciela, dydaktycy spełniający określone warunki, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym, niż określony w ustawie emerytalnej. Przepisy regulujące to świadczenie wejdą w życie 1 września.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w regionie.

Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn. Wniosek o nową emeryturę nauczycielską należy złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które będą uprawnione do świadczenia od 1 września, czyli nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r., będą mogli złożyć wniosek najwcześniej w sierpniu tego roku, czyli miesiąc przed wejściem w życie przepisów.