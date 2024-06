Za nieco ponad tydzień – wakacje. Jeśli pogoda dopisze, część osób będzie spędzało ten czas nad wodą. Czyli nad jeziorami, rzekami lub morzem. W grę wchodzą też baseny i kąpieliska. Żeby rekreacja wodna była bezpieczna należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Przede wszystkim nie spożywajmy alkoholu przed wejściem do wody – mówi Adam Szopa, instruktor ratownictwa wodnego WOPR.

Nawet teraz byłem na szkoleniu i widziałem kilku panów siedzących na pomoście, z buteleczką. Obserwowałem, czy wejdą do wody. Na szczęście byli na tyle mądrzy, że nie weszli. Najczęstszą przyczyną utonięć w Polsce jest alkohol. Po jego spożyciu czujemy się nieśmiertelni, nic nas nie boli, niczego się nie boimy. Nie łączmy tych rzeczy.

Na szczególną uwagę zasługują także dzieci. Szopa przypomina – miejmy na nie oko przez cały czas. Zwłaszcza jak są w wodzie.

Zwracajmy naprawdę uwagę na te dzieci. Poza tym to, że damy im kółko czy rękawki nie zapewnia im bezpieczeństwa. To są zabawki, a nie środki ratunkowe. Z materaca także dziecko może spaść. Może to się skończyć tragicznie.