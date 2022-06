Niespełna dwa tygodnie pozostały do zakończenia się roku szkolnego. I jak zawsze – jeśli pogoda pozwoli, część osób wakacyjny czas spędzi nad wodą. Służby bezpieczeństwa tradycyjnie apelują – niech wodny wypoczynek będzie bezpieczny.

Żeby tak było warto przede wszystkim wystrzec się na plaży alkoholu. Bo jak przypomina st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy zielonogórskich strażaków, jest on najczęstszą przyczyną utonięć, ze względu na upośledzanie naszych zmysłów. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

St. kpt. Kaniak przypomina również, że zagrożeniem może być sama w sobie temperatura ciała w odniesieniu do temperatury wody. Co za tym idzie – nie powinniśmy zbyt rozgrzani wchodzić do akwenu, ponieważ może dojść do paraliżu ciała.