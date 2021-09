Czy w Zielonej Górze wkrótce może powstać tenisowa hala sportowa im. najsłynniejszej polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej? Okazuje się, że to nie mrzonka, a pewien projekt, który już teraz nabiera realnych kształtów.

Pomysłem wybudowania hali z kortem zaraził miasto prezes Polskiego Związku Tenisa, zielonogórzanin Mirosław Skrzypczyński. Zdradził nam dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Jagiełowicz.

Pan prezes mnie nęka regularnie tym pomysłem, abyśmy wybudowali halę im. Agnieszki Radwańskiej z kortem na dwa tysiące. Miałby to być narodowy obiekt tenisowy, na którym wszystkie mecze może rozgrywać reprezentacja. On powiedział, że załatwi pieniądze, więc my też się szykujemy.