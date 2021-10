Ambitne plany inwestycyjne na najbliższe trzy lata ma Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

W ostatnim czasie zmodernizowano PSZOK, teraz najbliższym celem jest modernizacja punktu w Raculi. Mówi Krzysztof Sikora – prezes ZGK.

Modernizacja Raculi i to wszystko, co zostało tam wybudowane. To są początki tego wieku. Dzisiaj te przepisy prawa tak się zmieniły, że jesteśmy na granicy wytrzymałości. Chcemy, by składowisko funkcjonowało i mogło przyjmować odpady.