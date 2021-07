Mamy wakacje, a wraz z nimi na ulice ruszyło też więcej aut. I to nie tylko na te zielonogórskie. Co gorsza – wzmożony ruch to też więcej kolizji i wypadków. Bardzo często spowodowanych nadmierną prędkością.

Zielonogórscy policjanci przekonują – w wakacje warto zwolnić. Również na drodze. Mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy zielonogórskiej policji.

Ściągnięcie nogi z gazu to jedno. Wybierając się na wakacje warto też zapomnieć o jeździe na podwójnym gazie.

Statystyki nie pozostawiają złudzeń – znaczna część wypadków drogowych to efekt wcześniejszego spożywania alkoholu. Tylko w tym tygodniu zielonogórscy policjanci przyłapali na gorącym uczynku … kierowców.