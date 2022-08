Kolejne ważne inwestycje w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Placówka szykuje się do przetargu na budowę łącznika między budynkami L i S.

W tych miejscach znajdują się oddziały ginekologii, położnictwa i onkologii. Skąd pomysł na realizację takiej inwestycji? Pytamy rzeczniczkę szpitala Sylwię Malcher-Nowak.

To nie koniec prac. Oprócz tych trwających szpital wyposażył oddziały w mammograf.

Kupiliśmy nowoczesny mammograf, który stanie w Zintegrowanym Ośrodku Diagnostyki Raka Piersi. To nowy budyneczek dostawiony do budynku L od strony ulicy Podgórnej. Pacjentki będą przyjmowane w tym budynku od września. Jest to konieczna inwestycja, bo liczba pacjentek z nowotworami piersi rośnie.