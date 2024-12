– To był dobry rok. Nie chcę mówić, że bardzo dobry, bo na to przyjdzie czas – mówił na naszej antenie prof. Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Sługocki wskazuje, że dużym sukcesem było zwycięstwo Marcina Pabierowskiego.

Platforma zyskała również 14 swoich radnych w zielonogórskiej Radzie Miasta. Posła cieszy też liczba przedstawicieli w sejmiku województwa lubuskiego i to, że marszałek z PO stoi na czele regionu.

Władza to odpowiedzialność za to, co się dzieje. Mamy świadomość, że przed nami wiele pracy. W niektórych przypadkach jest “duży bałagan”, z którym trzeba się uporać. Ten rok był czasem doprowadzania do porządku tych kwestii. Wprowadzaliśmy też nowy ład, ale myślę, że w sposób spokojny i cywilizowany.