Czy będą kolejne, nowe destynacje z lotniska w Babimoście? W planach na najbliższe miesiące są loty do Wielkiej Brytanii, do Londynu.

Obecnie w stałej ofercie lotów z Babimostu są tylko loty do Warszawy i z powrotem. W tym roku powiększyła się znacznie liczba połączeń wakacyjnych. O planach związanych z nowymi połączeniami mówi Mariusz Stokłosa, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.

To co nas bardzo cieszy, to te wskaźniki obsługiwanych pasażerów na naszym lotnisku jakby rok do roku, bo maj 2021 do maja 2022 to jest blisko czterdziestoprocentowy wzrost obsługi pasażerów, a czerwiec w ogóle jest rewelacyjny, bo ten wzrost jest na poziomie 60%. Myślę, że tego oczekiwali od nas lubuszanie. Realizujemy jakby zapotrzebowania na te loty. Myślimy o kolejnych destynacjach, bo nie jest to tak, że ta pula została wyczerpana.