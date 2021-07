Jakie skarby można odszukać w zielonogórskiej Dzikiej Ochli? To pytanie, na które odpowiedz próbowaliśmy znaleźć podczas wyprzedaży garażowej zorganizowanej przez fundację Rondo.

Mieszkańcy wystawili na sprzedaż przeróżne przedmioty, od naczyń po ubrania, wszystko po to, aby dać im drugie życie w rękach nowego właściciela. W akcji wzięło udział wielu zielonogórzan, w tym pani Sylwia- właścicielka jednego ze stoisk, która opowiedziała nam o tym, czy ludzie chętnie kupują rzeczy z drugiej ręki.

Myślę, że to zależy od pogody, jeżeli jest trochę słońca, trochę chmur, to ludzie bardzo chętnie podchodzą i oglądają wystawione artykuły. Generalnie są zainteresowani, bo to taki mały pchli targ i tutaj można znaleźć tak naprawdę wszystko.