Na koniec drugiego kwartału do ubezpieczeń społecznych w lubuskich placówkach ZUS zgłoszonych było ponad 34 tysiące obcokrajowców. To oznacza przyrost mniejszy niż 1 procent w stosunku do ubiegłego kwartału. Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła niemal 21 i pół tysiąca.

To oznacza, że ponad połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w lubuskiem cudzoziemców pracuje na najkorzystniejszej z umów. Na własną działalność gospodarczą zdecydowało się przeszło 600. obcokrajowców. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich ponad 28,5 tys. To wzrost o przeszło pół tysiąca w porównaniu do marca. Druga grupa to blisko 1,3 tys. obywateli Białorusi i 1 tys. osób pochodzenia gruzińskiego.

W naszym województwie znajdziemy także obywateli z bardziej odległych państw takich jak Estonia, Kambodża, Kolumbia, Liban, Pakistan, czy też Peru (4).

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w lubuskiem może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Pamiętajmy – poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym naszym kraju.