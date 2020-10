Nie żyje pierwsza pensjonariuszka z zielonogórskiego Domu Kombatanta zakażona koronawirusem. Kobieta została przewieziona wczoraj z ewakuowanej placówki do szpitala w Gorzowie. Zmarła dziś rano.

Informację potwierdziła Agnieszka Wiśniewska, rzeczniczka gorzowskiego szpitala.

Ta smutna informacja o śmierci jednej z pensjonariuszek Domu Kombatanta trafiła do nas dzisiaj rano. Pacjentka to kobieta w podeszłym wieku. Przyczyną jej śmierci była niewydolność oddechowa spowodowana koronawirusem.

Obecnie szpital w Gorzowie ma pod opieką 66 pensjonariuszy z Domu Kombatanta. Transport pacjentów do tej placówki już się zakończył. Tymczasem do innych lecznic jeszcze trafiają podopieczni DPS-u.

66 osób zostało ewakuowanych do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Są to osoby z potwierdzonym COVID-em. 20 osób zostało ewakuowanych do szpitala w Drezdenku, są to osoby bez zakażenia koronawirusem. Jedna osoba, z potwierdzonym zakażeniem, została przewieziona do szpitala w Żaganiu.