W Dzielnicy Nowe Miasto trwa budowa kolejnych dróg, tym razem przy ulicach Przytulnej w Drzonkowie i Solarzów w Raculi.

Przy ul. Przytulnej prace powoli finiszują, odbiór zaplanowano 24 marca. – Do wykonania pozostał odcinek drogi o długości ok. 10 metrów, który połączy ją z ulicą Racula-Rataja – informuje Krzysztof Jarosz, kierownik biura budowy dróg w Departamencie Zarządzania Drogami w magistracie. W zakresie inwestycji było wykonanie kanalizacji deszczowej i jezdni ze zjazdami do posesji z kostki betonowej.

Przy ul. Racula-Solarzów roboty dopiero się rozpoczęły. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „GRAN-BUD” z Zielonej Góry ma czas do maja. Wartość zadania to 792 tys. 830 zł. W planach jest przebudowa nawierzchni drogi o długości ok. 700 metrów i jej poszerzenie, wykonanie obustronnego pobocza i zjazdów do posesji, usunięcie kolizji z uzbrojeniem terenu. Przewiduje się też wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z progami zwalniającymi i wymianę gazociągu.

