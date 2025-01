– W tym roku chcemy kontynuować rozpoczęte przedsięwzięcia – informuje Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego. Wymienia, że chodzi między innymi o budowę mostu w Pomorsku czy budowę obwodnicy Drezdenka.

Do ważnych zadań należy również rozpoczęcie budowy terminala na lotnisku w Babimoście.

Port Lotniczy Zielona Góra świetnie sobie radzi, bije wszelkie możliwe rekordy. Chcemy to rozwijać, a na to nakładają się nadzieje związane z podjęciem współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i powrót do wykorzystania tego lotniska do celów militarnych. Mam nadzieję, że to się też zrealizuje i da ogromną szansę temu lotnisku, ale też i regionowi. Obecna sytuacja geopolityczna powoduje, że Polska musi się zbroić. Myślę, że te przedsięwzięcia coraz częściej będą lokowane na zachodzie kraju.