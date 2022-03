Będziemy luzowali obostrzenia – zapowiada rząd. A to oznacza zielone światło do powrotu do normalności w branży turystycznej. Visit Zielona Góra szykuje się zatem na targi turystyczne, które pozwolą zaprezentować walory naszego miasta i ściągnąć do nas kolejnych turystów.

W najbliższy weekend zielonogórscy pracownicy informacji turystycznej pojadą do Katowic. Przez kilka dni na swoim stoisku będą tam prezentowali uroki Winnego Grodu, ale także nawiązywali współpracę z innymi placówkami ze swojej branży.