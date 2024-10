Trwa VI edycja konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez KRUS. Do wygrania jest 100 hulajnóg. W konkursie mogą wziąć udział dzieci urodzone między 2010 a 2018 rokiem.

Warunkiem jest, aby co najmniej jeden rodzic był ubezpieczony w KRUSie. Jak wziąć udział? O tym Jakub Wróbel, inspektor w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przejść kurs elearningowy i rozwiązać test. Otrzymamy wtedy certyfikat, który należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do konkursu pocztą elektroniczną. Wśród osób, które prześlą zgłoszenie, rozlosujemy 100 hulajnóg. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Kurs jest skierowany do najmłodszych. Dzieci, które nie potrafią czytać, także sobie poradzą.