Polki i Polacy! Przynosimy Wam nową opowieść o Ojczyźnie! Opowieść, w której to, co rzeczywiste gładko przechodzi w to, co wyimaginowane. I vice versa. Jak to w Polsce, nie będziecie zaskoczeni. Zespół Stare Taśmy nagrał płytę i rusza w kraj, by ją pokazać. Przez ponad miesiąc będziecie mogli posłuchać jej we wszystkich miejscach, które są ważne dla naszej wspólnej tożsamości. Zagramy na Wawelu. Zagramy w Licheniu. Zagramy w Pałacu Prezydenckim i pod Grunwaldem. Naprawdę. Na Giewont się dla Was ...