Zbliża się 1 listopada. Urząd Miasta poinformował o zmianie organizacji ruchu w okolicy cmentarza komunalnego przy Wrocławskiej.

Zmiany dotyczyć będą okresu od 29 października (godz. 12.00) do dnia 3 listopada (godz.12.00). Warto dodać, że na ulicy Wrocławskiej na odcinku: od Juliusza Słowackiego do ul. Pułkownika Witolda Pileckiego policja wprowadza ograniczenie prędkości do 30 km/h (w godz. 8.00-21.00).

Dodatkowe informacje (za wiadomsocizg.pl):

„STADION” – PARKING PŁATNY

30.10.2021-1.11.2021

od godz.7.00 do ostatniego klienta

Wjazd – przez tzw. „park maszyn” jadąc w kierunku na Raculę

Wyjazd – przez tzw. „dolną bramę” w prawo w kierunku na Raculę

– brak wjazdu dla jadących w kierunku centrum.

– nakaz jazdy w prawo dla wyjeżdżających z parkingu.

Opłata za parking na stadionie płatna przy wyjeździe wyłącznie kartą.

„NOWY CMENTARZ” – PARKING BEZPŁATNY

Wjazd i wyjazd odbywać się będzie w tym samym miejscu tj. na wysokości istniejącego wjazdu na nowy parking.

Na wysokości istniejącego wjazdu przewężenie:

– prawy pas: wjazd i wyjazd z parkingu

– lewy pas: jazda na wprost w kierunku na Raculę

– brak wjazdu dla jadących w kierunku do Centrum

– nakaz jazdy w prawo dla wyjeżdżających z parkingu

– zamknięty zostaje istniejący wyjazd z nowego parkingu.

„STARY CMENTARZ” – PARKING BEZPŁATNY

Parking przy starej części cmentarza z ograniczonym ruchem pojazdów.

Ograniczenie nie dotyczy pojazdów: osób niepełnosprawnych okazujących kartę parkingową, osób posiadających zezwolenia na handel, zaopatrzenia, TAXI (5 miejsc) oraz Zielonogórskiego Zakładu Usług Miejskich.

Kierujących wyżej wymienionymi pojazdami nie dotyczą ustawione bezpośrednio przed wjazdem na parking znaki: nakaz jazdy prosto oraz zakaz ruchu w obu kierunkach.

„PĘTLA” – PARKING BEZPŁATNY

(teren na nawierzchni szutrowej)

Obowiązuje w dniach 29.10-3.11.2021

Parking dla samochodów osobowych, autobusów, MZK i Policji.

– zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

– brak wjazdu dla jadących w kierunku do Centrum

– nakaz jazdy w prawo dla wyjeżdżających z parkingu

Komunikacja miejska – aktualny rozkład jazdy w okresie świąt – szczegóły: www.mzk.zgora.pl