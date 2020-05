Stan epidemii skłonił urzędników do tego, by częściej korzystali z usług elektronicznych i polecali je mieszkańcom. Lubuszanie mogą załatwiać urzędowe sprawy mailowo lub przez platformę ePUAP. Za kilka miesięcy ruszą przygotowania do uruchomienia systemów stworzonych specjalnie dla lokalnych samorządów.

Dzięki nim interesanci łatwiej i szybciej wypełnią potrzebne dokumenty, a także będą mogli np. zapłacić podatki.

Prawie każdy posługuje się już smartfonem. Większość rzeczy da się załatwić intuicyjnie. Chodzi o to, żeby umieć odczytać potrzeby interesantów i stworzyć tę ofertę tak, żeby nie wymagała nakładów także z ich strony, żeby zauważyli, że łatwo jest się podłączyć do internetu, ściągnąć sobie potrzebny formularz, zaznaczyć odpowiednie punkty i mieć tę sprawę załatwioną w mgnieniu oka. A nie wystawać w kolejkach, jeździć, poświęcać na to mnóstwo czasu.

W ramach projektu „Lubuski e-Urząd II” powstaną oddzielne portale e-usług dla wszystkich samorządów, które są zaangażowane w inwestycję oraz wspólne narzędzie – Platforma Regionalna. Z tych udogodnień skorzysta 11 gmin, m.in. Dobiegniew, Dąbie i Bytom Odrzański.

Pokazujemy następnym gminom, jak możemy się rozwijać w tych dziedzinach. Oczywiście, czas pandemii doświadczył nas wszystkich – i mieszkańców, i całą administrację. Rozwiązania internetowe są nam niezbędne do normalnego funkcjonowania. My też tutaj pracowaliśmy zdalnie. Od 13 maja Urząd Miejski w Dobiegniewie pracuje już normalnie, przyjmujemy interesantów. W okresie pracy zdalnej jednak ten internet i możliwość funkcjonowania administracji jest niezbędna.

E-usługi w lubuskich urzędach mają zacząć działać w połowie przyszłego roku. Samorząd województwa zamierza również stworzyć podobną platformę dla szpitali w regionie.