Dzień Kobiet coraz bliżej. Pomysłów na spędzenie tego dnia nie brakuje. Jedną z propozycji może być świętowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Zaplanowany tam event z okazji święta pań rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 14. W planach jest między innymi koncert zespołu Gedia Blues Band z Agnieszką Tyszkiewicz na czele oraz aktywność fizyczna.

I to właśnie wspólny trening rozpocznie świętowanie Dnia Kobiet przy Podgórnej 7. Mówi Grażyna Wyczałkowska, instruktorka fitness.

To będzie wyjątkowy fitness, bo będziemy w szpilkach i sukienkach. Mam nadzieję, że uda mi się rozruszać wszystkie zebrane panie.

W planach są też konsultacje medyczne – dodaje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Będzie można zmierzyć sobie między innymi poziom cukru czy cholesterolu. Do tego dobra kawa, poczęstunek i muzyka. A ponadto młodsze panie zostaną zaproszone na zwiedzenie “porodówki” w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Po to żeby przekonać je do rodzenia właśnie w naszym szpitalu.