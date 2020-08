Zobacz info

Przestawienie projektu "Inkovery - zatuszuj przeszłość" w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze. Będziemy mieli okazję przedstawić wam akcję społeczną z inicjatywy Instytutu Równości zrzeszającą właściwie wszystkie studia tatuażu w Zielonej Górze. Naszym celem jest pomoc osobom, które z różnych przyczyn noszą na swoim ciele ślady przeszłości, i których to śladów historię chcieliby zmienić. Mając świadomość, że do tej pory było to dla wielu z tych osób niemożliwe ze względu na wysoki koszt...