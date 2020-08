Województwo lubuskie znów znajduje się w strefie zagrożenia pożarami. Ekstremalnie trudna jest sytuacja w nadleśnictwach w Cybince, Żaganiu i Lipinkach. Pomiary w stacjach na tym terenie wykazały, że wilgotność ściółki spadła poniżej 10 procent. Ryzyko wystąpienia pożaru jest więc duże.

– Gdy taka sytuacja będzie się utrzymywała przez pięć kolejnych dni, wówczas nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasów – przypomina dr inż. Ewelina Fabiańczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dodaje też, jak w obliczu zagrożenia pożarowego zachować się w lesie.

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu niedozwolone jest wykonywanie takich działań, które mogą wywołać niebezpieczeństwo. W szczególności – nie możemy rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, korzystać z otwartego płomienia, ale też nie możemy wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowym w lesie jest dozwolony, ale drogami publicznymi. Natomiast drogami leśnymi jest on możliwy tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.