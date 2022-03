Będzie kolejna pętla autobusowa w Zielonej Górze. Tym razem powstanie ona na osiedlu Mazurskim. Pojawi się tam również stacja ładowania autobusów elektrycznych. Wszystko po to, by zwiększyć liczbę pojazdów MZK w naszym mieście oraz dostępność do komunikacji miejskiej.

Pętla zostanie wybudowana w miejscu dawnej betoniarni w pobliżu wiaduktu, łączącego osiedle Pomorskie z trasą s3. Dlaczego właśnie tam? O tym Robert Karwacki, prezes zarządu MZK w Zielonej Górze.

Patrząc na rozmieszczenie pętli naszych autobusów elektrycznych, jeszcze w poprzednim projekcie, zauważyliśmy potrzebę pętli. Razem z miastem ustaliliśmy lokalizację i teraz realizujemy nasz zamysł.

Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest zielonogórski oddział firmy Exalo. Jakie prace muszą zostać przeprowadzone – mówi Sylwester Janyszko, dyrektor oddziału.

Musimy postawić transformator, sieć przebudować i podłączyć. To są roboty elektryczne. One będą wisienką na torcie. Dzięki cała sieć się rozszerzy.

Budowa samej pętli będzie kosztowała ponad 7 mln złotych. Według zapowiedzi, inwestycja powinna być gotowa do końca czerwca 2023 roku.