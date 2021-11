“Niepodległa w Europie” – pod takim hasłem ulicami Zielonej Góry przeszedł w czwartek marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na jego czele szła między innymi marszałek województwa Elżbieta Anna Polak. Nie zabrakło też tłumów zielonogórzan.

-Łączy nas wszystkich miłość do ojczyzny, do białego orła, do biało-czerwonej flagi. My dzisiaj, tak samo jak nasi przodkowie 103 lata temu wywalczyli nam państwowość, tak my dzisiaj też mamy marzenie. Chcemy państwa konstytucyjnego, nie autorytarnego, chcemy wolnych mediów, wolnych sądów, wolnego samorządu. Chcemy dobrej przyszłości da naszych dzieci i wnuków. Jak będziemy razem to się cofną. Radosnego świętowania. Radujmy się z niepodległości – mówiła podczas marszu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Biało – czerwonemu marszowi towarzyszyło śpiewanie pieśni patriotycznych. W tej sposób mieszkańcy Zielonej Góry uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

źródło: Lubuskie.pl