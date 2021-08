Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – uczniowie oraz studenci, którzy pobierają rentę rodzinną, muszą pamiętać o złożeniu w ZUS wniosku o kontynuowanie świadczenia wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub uczelni. Jest to na tyle istotne, że każda zwłoka można oznaczać nieotrzymanie świadczenia za dany miesiąc.

Co do zasady, renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16 roku życia. Jednak uczniowie i studenci mogą ją pobierać nawet do 25 roku życia. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przyznaje i wypłaca to świadczenie przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie wypłacane jest do końca sierpnia, a studentom do końca września. Jeżeli szkoła, czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Jeśli w zaświadczeniu nie został wskazany pełny okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Uczniowie muszą to zrobić do końca września, studenci do końca października.