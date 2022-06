Jaka jest sytuacja uchodźców zza naszej wschodniej granicy, którzy przebywają w naszym mieście? To pytanie wciąż jest aktualne.

Od wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej minęło już ponad sto dni. Ukraińcy przebywają w Zielonej Górze, wciąż potrzebują pomocy, ale pierwotny entuzjazm już opadł. Dziś potrzeba systemowych rozwiązań – uważają samorządowcy w tym Robert Jagiełowicz. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze pytaliśmy o to, jak wygląda przebywanie Ukraińców w hali przy Urszuli.

To będzie maraton, to nie będzie sprint. Tak jak to się zapowiadało, kupa ludzi do pomocy. To się skończyło. To już jest niewielki procent tych, którzy chcą pomagać. To się wypala.