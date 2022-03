Kolejne miejsca dla uchodźców – cały czas potrzebne, kolejni wolontariusze – oczywiście też. Za nami ponad trzy tygodnie agresji rosyjskiej na Ukrainę. W tym czasie wiele osób ruszyło na pomoc uchodźcom w swoim miejscach zamieszkania. Jedną z tych osób jest Agnieszka Opalińska.

Naukowiec i społeczniczka związana jest z grupą „Lubuskie dla Ukrainy”. Na antenie Radia Index dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat niesienia pomocy przybywającym z ogarniętego wojną kraju. Opalińska podkreśla, że w koordynowaniu konkretnego wsparcia sprzyja wprowadzona specustawa.

Jak wygląda lokowanie uchodźców w Lubuskiem? Tu są już zaangażowanie nie tylko obie stolice – Zielona Góra i Gorzów.

Jest taka tendencja odciążania tych dużych miast. Odciążana jest fala, która szła do Gorzowa i Zielonej Góry. Trochę mniejsze miasta przyjmują te strumienie uchodźców: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Żary. Chodzi o to, żeby zagospodarować uchodźców na terenie całego województwa. Mamy miasta, które posiadają zasoby do rozlokowania takich mniejszych grup z Ukrainy.