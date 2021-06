Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę w Nowogrodzie Bobrzańskim. Pies rasy amstaff pogryzł trzyletnią dziewczynkę. Do ataku doszło podczas przyjęcia komunijnego, na posesji należącej do właścicieli psa.

Amstaff miał się rzucić na dziewczynkę nagle. Jak podaje portal pościgi.pl trzylatka była w tym czasie pod opieką rodziców, nie bawiła się z czworonogiem ani go nie głaskała. Po ataku, z obrażeniami ręki i twarzy, dziecko trafiło do szpitala.

Wiadomo także, że pies został poddany obserwacji weterynaryjnej. A jego właściciel może ponieść konsekwencje dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

