Dziś drugi dzień próbnych egzaminów ósmoklasistów. Po wczorajszym języku polskim przyszła pora na matematykę. Co ciekawe – udział w testach jest w tym roku dobrowolny. Ze względu na panującą wciąż epidemie koronawirusa, odbywają się one w ścisłym reżimie sanitarnym.

Oprócz tradycyjnej formy, arkusze egzaminacyjne zamieszczane są również na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wszystko po to, żeby umożliwić rozwiązanie ich także tym uczniom, którzy nie mogą się pojawić w szkole osobiście. W Zespole Szkół Katolickich w Zielonej Górze postawiono jednak na przeprowadzenie wszystkich egzaminów w murach placówki. Frekwencja wyniosła 100%.

To jednak większa weryfikacja samodzielności pracy ucznia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to oni sami chętnie przyszli, żeby się zobaczyć. Na żywo, a nie tylko poprzez komunikatory. I to jest też niesamowita korzyść w tej sytuacji, bo te kontakty społeczne są teraz bardzo utrudnione.

Jak wielu uczniów, tyle też jest opinii na temat poziomu trudności tegorocznych egzaminów próbnych.

Jedni byli bardzo podbudowani, inni mówili, że zwłaszcza matematyka była trudna. Każdy indywidualnie i według własnych talentów do tego podchodzi. Jedni się interesują bardziej językiem polskim, dla kogoś matematyka może być trudnością.

W piątek ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym. Przypomnijmy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna zaleciła, żeby wszystkie testy odbyły się na podobnych zasadach do tych, które będą obowiązywały podczas egzaminów właściwych. A te zaplanowano od 25 do 27 maja. Podejście do nich jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej.