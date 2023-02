Centralna Sterylizatornia w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zostanie rozbudowana i zmodernizowana. Inwestycja już nawet ruszyła. Zarząd województwa lubuskiego zamierza przekazać na ten cel 4 mln złotych.

Stworzenie nowoczesnej i większej sterylizatorni to dla Szpitala Uniwersyteckiego jeden z ważniejszych projektów. Bo wraz z powstaniem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstał nowy blok operacyjny. Co za tym idzie – jest więcej narzędzi chirurgicznych, a wszystkie one muszą zostać wysterylizowane. O szczegółach projektu, który już ruszył, mówi Małgorzata Turonek – kierownik Centralnej Sterylizatorni w naszej lecznicy.

Obecnie w Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim pracuje 22 techników sterylizacji medycznej, dwie pielęgniarki oraz dwóch sanitariuszy. Docelowo liczba ta ma wzrosnąć o ośmiu dodatkowych pracowników. w planach jest też nowa stacja uzdatniania wody.