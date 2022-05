Ruszył pierwszy Lubuski Festiwal Innowacji. Wydarzenie odbywa się w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest jednym z dwóch jego organizatorów. Festiwal skierowany jest do wszystkich osób, które interesują się tematyką rozwoju innowacji w naszym regionu.

Co oznacza, że projekt przyjął formę otwartą. Mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Lubuski Festiwal Innowacji to między innymi okazja do dyskusji na temat zarządzania i finansowania innowacji. Jak podkreśla prof. Maria Mrówczyńska, prorektor do spraw współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego, nasza uczelnia jest największą jednostką naukową i kształcąca w regionie. A to zobowiązuje do czynnego zainteresowania się projektami innowacyjnymi. Zwłaszcza tymi studenckimi.

Pierwszy Lubuski Festiwal Innowacji zakończy się w środę. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.