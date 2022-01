Po rocznej przerwie powraca Lubuski Orszak Trzech Króli. Już jutro (tj. w czwartek) jego jedenasta edycja.

Orszak przejdzie zielonogórskim deptakiem. Przed rokiem organizatorzy zrezygnowali z przemarszu z uwagi na pandemię. W tym roku odbędzie się w tradycyjnej formie choć z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jak wyglądać będzie trasa orszaku? Pytamy jedną z organizatorek, radną Eleonorę Szymkowiak.

Będą trzy sceny. Pierwsza przy fontannie, później idziemy dalej. Nie będzie sceny Heroda tak jak dotychczas, tylko trochę dalej na balkonie przy Hotelu Śródmiejskim. Później idziemy do ratusza, Tam jest główna scena i stajenka.

Dodajmy, że na telebimie ustawionym na rynku będzie można oglądać to, co się dzieje na scenie przy ratuszu. Organizatorzy zapowiadają także niespodzianki. I to, na co najbardziej czekają chyba najmłodsi, czyli zwierzęta. Będą wielbłądy?

Będzie jeden wielbłąd, drugi ma coś z kopytem, więc nie będziemy go męczyć. Zwierzątka będą na dużej ścianie, będą alpaki, będą osiołki i kucyk. Tak od godziny 11 aż do zakończenia orszaku. Dzieciaki będą mogły się nacieszyć.

Przypomnijmy, że królewskie role Kacpra, Melchiora i Baltazara odegrają: Marek Budniak, Jan Fręś i Krzysztof Machalica. Orszak wyruszy ok. godziny 13:15 z Placu Bohaterów tuż po mszy św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela.