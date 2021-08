Polskie książki pojadą do Holandii. A dokładniej do powstającej tam polskiej biblioteki w mieście Eindhoven. Na holenderskie półki trafią książki z zielonogórskiego … szperowiska przy Wrocławskiej. A wszystko za sprawą telefonu od Krzysztofa – zielonogórzanina, który od lat mieszka w Holandii.

Wszystko wydarzyło się kilka dni temu. Pan Krzysztof zadzwonił do zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i zapytał czy przy okazji wizyty w Polsce będzie mógł zabrać książki do polskiej biblioteki. ZGK oczywiście się zgodziła. A żeby do Holandii pojechało jeszcze więcej polskich tytułów organizowana jest też zbiórka.

Jeżeli mają gdzieś w domu takie pozycje, których nie czytają, pan Krzysztof przyjmuje wszystko. Wielka prośba do zielonogórzan, jeżeli mają książki, których już nie czytają – jeżeli macie książki, które w domu już nie są potrzebne, prosimy przynieść do “szperowiska”. Pan Krzysztof pod koniec sierpnia, na początku września będzie w Zielonej Górze i książki odbierze.

Przypomnijmy – “Szperowisko” znajduje się przy ulicy Wrocławskiej.