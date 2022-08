Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. I choć czas wypoczynku wciąż trwa, to szczyt sezonu urlopowego mamy już za sobą. Sprawdziliśmy więc przy tej okazji, dokąd w tym roku zielonogórzanie najchętniej wyjeżdżali.

Okazuje się, że wojna na wschodzie ani inflacja nie zatrzymały turystów w kraju. Sara Smykał z zielonogórskiego biura podróży przyznaje, że w tym roku na wakacje za granicę wyjechała rekordowa liczba osób.

Top kierunek od dawna to jest Turcja, ale kiedy uderzyła w nas tak mocno inflacja to w sumie się to troszeczkę wyrównało i zaczęły być również popularne kierunki europejskie. No i bardziej dostępne cenowo. Można było zauważyć, że Turcja była w pewnym momencie w tej samej cenie co Grecja, Hiszpania, Albania, Chorwacja – takie lepsze hotele. Dość popularna jest w tym roku Albania oraz Chorwacja na dojazd własny. No i muszę przyznać, że do łask w tym roku wróciła również Tunezja.