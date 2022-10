Trwa trzecia edycja programu stypendialnego „Lubuskie Talenty”. Wnioski o dofinansowanie można składać jeszcze tylko dziś, do północy. W piątek do godziny 9 do programu zgłosiło się już ponad pół tysiąca lubuskich uczniów.

Zgłoszenie się to jednak nie wszystko. Bo żeby dodatkowe środki otrzymać uczniowie muszą się wykazać choćby wysokimi notami na swoich świadectwach – mówi Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Trzeba wykazać się najlepszymi ocenami z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz informatycznych. Średnia w tym roku była podwyższona. Wiemy, nasza lubuska młodzież uczy się świetnie.

Do rozdania jest tym w roku 200 stypendiów. Lubuscy uczniowie, uzyskane w ten sposób środki finansowe, będą mogli wydać między innymi na kursy, szkolenia oraz obozy językowe.