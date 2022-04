Drugi maja coraz bliżej, a to oznacza coraz mniej czasu na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Do tej pory do Urzędów Skarbowych trafiło około 400 tysięcy PIT-ów z naszego regionu. Większość z nich w formie elektronicznej, przy użyciu usługi e – PIT.

Mówi Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Twój e – PIT to generalnie bardzo prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie się ze swoim urzędem skarbowym. By skorzystać z tej usługi wystarczy zalogować się na stronie podatki.gov.pl i tam wybrać usługę “Twój e – PIT”. Następnie sprawdzić nasze dane i wysłać deklarację.

Rozliczenia w tej usłudze uwzględniane są też dla osób zwolnionych z PIT, czyli do 26 roku życia. Ewa Markowicz przekonuje, że elektroniczne złożenie PIT – u to nie tylko oszczędność czasu.

Osoby rozliczające się w ten sposób mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli chodzi o nadpłaty do 5 tysięcy złotych w zeznaniach PIT – 37, to zwracane są one do 7 dni. Natomiast zwroty z pozostałych zeznań do 45 dni. Natomiast mówiąc o PIT-ach tradycyjnych mowa o nawet 3 miesiącach oczekiwania na zwrot.

W skali kraju złożonych zostało ponad 5 mln rocznych zeznań podatkowych. Zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.