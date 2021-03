Przedsiębiorcy z branż określonych w rozporządzeniu mogą wystąpić o zwolnienie ze składek. W grę wchodzi umorzenie składek za luty, styczeń lub grudzień ubiegłego roku. Wniosek można złożyć do końca kwietnia.

Warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowej. Trzeba to zrobić najpóźniej do 31 marca. Dopiero wtedy przedsiębiorca można złożyć wniosek o pomoc ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski, podobnie jak w poprzednich miesiącach, należy składać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Prawo do pomocy mają przedsiębiorcy z kilkudziesięciu różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej, określonej kodem PKD.

W ramach najnowszej odsłony tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą ubiegać się między innymi o umorzenie składek za luty oraz świadczenie postojowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.