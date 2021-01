Kto wystąpi podczas koncertu? – Plejada znakomitych artystów – dodaje Masina.

Przed Państwem wystąpią Beata Rybotycka, Kuba Badach, Andrzej Lampert, Anna Lastota, Jacek Wójcicki i Andrzej Poniedzielski. W repertuarze usłyszymy m. in. utwór Adama Asnyka “Miejcie nadzieję”, do którego muzykę skomponował Zbigniew Preisner. Utwór był inspiracją dla nas i artystów do stworzenia koncertu. W całości dedykujemy go pracownikom służby zdrowia i tym, którzy walczą z pandemią