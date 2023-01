Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, dzięki któremu tzw. testy combo, czyli trzy w jednym, stały się świadczeniami gwarantowanymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Oznacza to, że mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Umożliwi to wykonanie u lekarza rodzinnego testu, który zidentyfikuje z którym wirusem mamy do czynienia, czy jest to wirus grypy, koronawirus, czy wirus RSV .

Zgodnie z zarządzeniem wydanym przez NFZ, za wykonanie poradnia POZ otrzyma prawie 34 zł. Koszty wyliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każdy test i jego wykonanie, jest to więc świadczenie płatne dodatkowo, poza stawką kapitacyjną, czyli podstawowym wynagrodzeniem lekarza rodzinnego. Dla pacjentów POZ testy są bezpłatne.

Wprowadzenie szybkich testów antygenowych, które w krótkim czasie wykrywają zakażenie wirusem grypy (A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV, znacznie ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Jest to szczególnie istotne przy nadmiernie stosowanej antybiotykoterapii. Na test 3 w 1 kieruje lekarz POZ na podstawie badania i oceny stanu zdrowia pacjenta.

