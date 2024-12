Niemal 30 uczniów z całego regionu zmierzyło się dziś w XI edycji Olimpiada Wiedzy o Mediach. W Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się drugi etap. W pierwszym każdy z uczestników musiał stworzyć pracę o tym, co współcześnie dzieje się w mediach.

– Dziś uczniowie zmagają się z testem – tłumaczy dr Kaja Rostkowska, z Instytutu Filologii Polskiej UZ.

Będzie on sprawdzał wiedzę dotyczącą teorii mediów, praktyki medialnej, kwestie związane z etyką dziennikarską i wiele innych obszarów, które są związane z praktyką dziennikarską. Poprzez organizację olimpiadę chcielibyśmy zainteresować młodzież wątkami związanymi z funkcjonowaniem mediów w skali polskiej i międzynarodowej.

– To duża motywacja do nauki – przyznaje Paulina Andrejczuk, jedna z uczestniczek olimpiady.

Zdecydowałam się do udziału w tej olimpiadzie, bo lubię takie tematy. To jest fajna okazja do poszerzania swojej wiedzy. Moje przygotowania wyglądały tak, że przede wszystkim uczyłam się z książki i z Wikipedii o telewizji, radiu i prasie.