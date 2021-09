Bezpartyjni Samorządowcy oraz członkowie Stowarzyszenia “Teraz Lubuskie” chcą dialogu z lubuskimi samorządowcami. W bezpośrednim kontakcie ma im pomóc nowy adres mailowy, na który to wójtowie oraz inni lokalni działacze będą mogli przesłać swoje zapytania oraz informacje o aktualnych potrzebach w danej gminie lub mieście.

Wiadomości elektronicznie można wysyłać na adres kontakt@terazbezpartyjni.pl. Mówi Sławomir Kowal, radni sejmiku województwa lubuskiego.

Czekamy na zupełnie syntetyczne wnioski o potrzebach. Będziemy je wspólnie analizować, pytać, obrabiać i szukać rozwiązań. Żeby te najważniejsze trafiły do wsparcia przez budżet województwa lubuskiego. Zapraszam więc wójtów oraz innych samorządowców do kontaktu. Wspólnie walczymy o to żeby nasze województwo się rozwijało.

Jak mówi Wacław Maciuszonek – bezpośredni kontakt z samorządowcami to też danie większej siły do działania sejmikowi lubuskiemu.

Chcemy to wszystko pozbierać i być inicjatorem, jako sejmik. Tak powinno moim zdaniem być. A nie, że dostajemy coś, co jest już przeanalizowane i my jedyne co możemy zrobić, to być za lub przeciw. Chcemy żeby sejmik był inicjatorem najważniejszych działań.