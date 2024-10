4 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca budowy szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Zielonej Górze. Wzięli w niej udział wszyscy specjaliści zaangażowani w tę inwestycję.

Katarzyna Łasińska, kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego, który udostępnił teren pod budowę, podkreśliła, że wybrana lokalizacja jest optymalna, a dodatkowo podjęto działania mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za budową szpitala przy ul. Wyspiańskiego jest właśnie bliskość wykwalifikowanej kadry i dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Mówi Ewa Jaske, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Na konferencji pojawili się także przeciwnicy budowy, którzy obawiają się, że inwestycja zaszkodzi przyrodzie w okolicy. Pomimo zapewnień specjalistów, że lokalizacja tego budynku w pobliżu Szpitala Uniwersyteckiego jest kluczowa dla dobra pacjentów, mieszkańcy pozostają sceptyczni. Mówi Patrycja Balcer z Komitetu Obrony Parku.

My nadal oczekujemy zmiany lokalizacji. Szpital w tym miejscu nie jest dobrą lokalizacją. Rodzi się wiele pytań. Skoro jest to tak ogromy projekt, który od dawna był w planach, to powinny być dokumenty, które to uwzględniają. Nie ma po takim czymś śladu.