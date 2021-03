Szpital Uniwersytecki z nowym sprzętem. Zielonogórska placówka lecznicza powiększyła się o cztery kardiomonitory, dwie pompy strzykawkowe i 300 pulsoksymetrów.

Szpital apelował o pomoc do naszych zachodnich sąsiadów z Brandenburgii i Saksonii. – Pula pomocy jest o wiele większa i jest przekazywana do lubuskich lecznic. Nam przypadł sprzęt, za który musielibyśmy zapłacić ok. 100 tys. zł. Ale nie musimy – czytamy w mediach społecznościowych szpitala.