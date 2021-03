Wielkanoc coraz bliżej. Tegoroczne święta, podobnie jak te w 2020 roku, będą jednak nieco inne. Wszystko przez pandemie. Kościół zrezygnował między innymi z tradycyjnego święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Nie będzie też procesji rezurekcyjnej. Co w zamian?

Zamiast spotkania w kościele, błogosławienie pokarmów będzie można przeprowadzić w domowym zaciszu. Potrzebne są jednak pomoce. Pobrać je można ze strony internetowej Kurii Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Ktoś z dorosłych domowników, ojciec rodziny lub ktoś inny, może przewodniczyć temu krótkiemu obrzędowi. I pobłogosławić pokarmy w formie takiej modlitwy przed posiłkiem. Odprawiamy ją w podobny sposób jak przed wieczerzą wigilijną, tak teraz przed śniadaniem wielkanocnym.

Sytuacji nie ułatwiają też wprowadzone limity i restrykcje. Obecnie w miejscach kultu religijnego na 20 metrach kwadratowych może przebywać zaledwie jedna osoba. Do tego obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek. Pojawiły się więc i zmiany w tradycyjnym obrządku całego Triduum.

W tym roku zrezygnowano także z procesji rezurekcyjnej. Nie będzie też tradycyjnego poświęcenia ognia. Zamiast na zewnątrz przy ognisku, ma się to w tym roku odbyć wewnątrz kościoła i przy użyciu świec. Dodajmy, że kapłani z naszej diecezji namawiają jednak do uczestnictwa we mszach świętych. Można to zrobić dzięki transmisjom w telewizji lub relacjom na Facebooku.