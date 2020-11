Jak radzi sobie branża beauty w dobie koronawirusa? To pytanie, które Maciej Noskowicz zadał w kolejnym odcinku programu Mamy nosa do biznesu. Gościem była Lilianna Szemetiłło z Akademii Piękna Tredici.

To trudny czas, ale salon naszego gościa, jak na razie wychodzi z opresji obronną ręką. Największy sukces? Utrzymanie miejsc pracy.

Wszyscy pracownicy, którzy byli z nami przed pandemią, nadal mają miejsca pracy. Uważam to za duży sukces, szczególnie w momencie, kiedy przez dwa miesiące biznes beauty był całkowicie zamknięty. Radzimy sobie w miarę dobrze. Oczywiście listopad jest okresem przedświątecznym, więc tych klientów jest troszkę mniej, czekają na grudzień, gdy będą szykować się do świąt. Jesteśmy, wszyscy cali i zdrowi i to jest priorytet.