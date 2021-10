Stowarzyszenie Rafała Jaszczyńskiego ma już pięć lat. Przez ten czas udało się zorganizować kilkadziesiąt akcji i pomóc wielu osobom. Jak podkreśla Jaszczyński – wszystko to nie byłoby możliwe gdyby nie wolontariusze i dobre serca zielonogórzan.

Teraz stowarzyszenie szykuje się do kolejnej akcji – „Maturzyści chorym na białaczkę”. Jest to wspólny projekt z DKMS-em i lokalnymi szkołami.

Dostaliśmy właśnie wiadomość, że wszystkie szkoły średnie będą brały udział. I co ważne – nawet osoby niepełnoletnie będą mogły wziąć udział w akcji, bo to one będą rejestrować tych pełnoletnich maturzystów. I jest to nadzieja i szansa, że jak sami osiągną pełnoletność, to z większą chęcią także sami zgłoszą się na dawców.