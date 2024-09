Aktualnie realizuje projekt: „Przyjmij pomoc i przeciwstaw się bezdomności” Jest, to zadanie publiczne finansowane ze środków Wojewody Lubuskiego. Działanie jest wielokierunkowe. Ma motywować osoby bezdomne żeby chciały skorzystać z pomocy instytucji.

W ramach pomocy osoby bezdomne mogą skorzystać z działania streetworkera oraz prawnika, doradcy obywatelskiego czy doradcy terapii uzależnień. Jak mówi Marcin Pawlina z Ex Dono ważne w tym działaniu jest zaufanie.

Czasem jest tak, że osoby bezdomne nie chcą z nami rozmawiać, więc tym wyjściem jest to, że postaramy się zostawić ulotki, kontakt do nas, a także konkretne informacje o instytucjach na terenie danego powiatu, gminy gdzie mogą szukać pomocy. Faktycznie jest tak, że nie każdy chcę od razu zaufać.

To nie jedyny projekt jaki realizuje stowarzyszenie. W trakcie rozpoczynającego się roku szkolnego prowadzone będą zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej.

Kontynuujemy realizacje działania mającego podnieść rangę profilaktyki uzależnień. Wiemy o tym, że to się zmienia, pojawiły się uzależnienia behawioralne, doszły nowe środki. Już nie tylko dopalacze, ale to co przychodzi ze Stanów. Postanowiliśmy szczerze rozmawiać o tym z młodzieżą w sposób żeby pokazać im jak uczyć się asertywności.